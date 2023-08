Bollenti novità su StarCasinò: il catalogo di slot si arricchisce con i giochi del provider Worldmatch

StarCasinò amplia l’offerta della sua piattaforma grazie alla nuova partnership con il provider WorldMatch, la software house con sede in Italia che ogni anno regala agli appassionati alcuni dei più apprezzati giochi a livello internazionale. Grazie a questa nuova collaborazione sono disponibili sul casinò online di Betsson Group già oltre 30 slot del pionieristico fornitore. WorldMatch è attivo nel mercato dal 2000 e in oltre vent’anni di attività è riuscito a farsi conoscere e stimare dagli utenti per la grande qualità dei suoi prodotti: il suo portfolio conta oltre 200 titoli, di cui ben 160 slot machine con una impressionante varietà di tematiche e funzionalità di gioco, disponibili su tutti i tipi di device.

Tra i giochi di WorldMatch di maggiore successo troviamo Night Vampire, una slot a tema vampiresco dalla grafica minimalista ma di grande effetto. Tra pipistrelli, aglio e lapidi, l’obiettivo degli utenti è accumulare le vincite più consistenti scovando il famoso conte Dracula, avvolto nel suo mantello nero e rosso. La sua originalità e il suo stile fumettistico rendono Night Vampire uno dei prodotti più amati e giocati di questo provider.

Per gli appassionati di storia e di civiltà antiche, sulla piattaforma online di StarCasinò è disponibile Book of Pharaon con la sua ambientazione egiziana che nasconde dentro di sé ricchi tesori antichi. Il gameplay trasporta gli utenti all’interno di una piramide alla ricerca di bonus e ricchezze nascoste. La grafica del gioco è uno dei punti di forza, ben pensata e sviluppata dal punto di vista estetico e precisa nei dettagli.

Un mondo di divertimento fruttato attende i giocatori in Banana King: un’avventura colorata che trasporterà gli utenti in mezzo a piante di banane, fiori tropicali e liane, dove incontreranno re della giungla e la sua corte di frutti esotici.

Un altro salto temporale con Pussycats’ Valley che riporta i giocatori ai tempi antichi, tra sabbia e gioielli, a scoprire cosa sia il vero potere. Tre gatte regine governano i rulli e decidono chi vince miagolosi premi.

Queste e molti altri titoli come Punto G, Rewild e Wicked Reels sono disponibili su StarCasinò, la piattaforma che assicura ai propri utenti elevati standard di sicurezza e protezione dei dati personali grazie a software di ultima generazione.

“WorldMatch rappresenta da oltre vent’anni il meglio che il casinò online può offrire. L’accordo concluso con questa software house è per noi un ulteriore step nella crescita del nostro brand, che si arricchisce con alcuni dei giochi più apprezzati a livello internazionale. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno contenti della novità, come lo siamo noi. Il nostro team lavora costantemente alla ricerca del meglio che il mercato può offrire e il nostro obiettivo è diventare sempre di più il punto di riferimento del settore dell’iGaming. Questa nuova partnership ci consente di fare un ulteriore passo in avanti in questa direzione” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

“Sono molto emozionata e orgogliosa di avere Betsson Group a bordo, mettendo a loro disposizione il nostro pluripremiato portafoglio progettato per intrattenere e coinvolgere i giocatori attraverso la nostra suite completa di strumenti promozionali, come i jackpot, i tornei di gioco, i bonus divertenti, i giri gratis e altro ancora. Sono sicura che grazie ai nostri prodotti il Betsson Group possa continuare a crescere e a rafforzare la sua posizione nel mercato italiano. Ringrazio il team di Betsson per la cooperazione che abbiamo avuto finora, che fa ben sperare per lo sviluppo futuro di questa partnership e per la crescita congiunta in altri mercati che aggiungeremo presto” ha affermato Xhuljana Demerxhiu, Head Of Sales di WorldMatch.

