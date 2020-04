Modugno. Blitz delle Fiamme Gialle: nove cittadini di etnia cinese sorpresi durante una bisca clandestina

A Modugno (BA) , nove cittadini di etnia cinese, incuranti delle limitazioni imposte per l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, sono stati sorpresi in un locale adibito a circolo ricreativo dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Bari mentre svolgevano una bisca clandestina.

All’arrivo delle Fiamme Gialle, gli avventori hanno cercato di disfarsi di un totale di 7mila euro in banconote di diverso taglio, infilandole sotto alcuni cartoni riposti all’angolo della stanza. I giocatori d’azzardo, alcuni con precedenti penali specifici, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni connesse alla normativa nazionale alla voce “Giochi e Scommesse”. Inoltre, dovranno rispondere alle sanzioni amministrative per aver violato gli obblighi imposti dalle disposizioni governative.

Per l’associazione è scatta la sanzione di chiusura del locale per 5 giorni, salvo ulteriori decisioni da parte dell’auorità prefettizia. La somma di denaro rinvenuta, è stata invece sottoposta a sequestro.

PressGiochi