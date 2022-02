“Black Week” SuperEnalotto: un fornaio si aggiudica la vincita da 50mila euro

È stata presentata per l’incasso la vincita di uno dei 300 premi da 50mila euro cadauno assegnati nei 3 concorsi speciali del 23, 25 e 27 novembre 2021.

La vincita fortunata al SuperEnalotto, effettuata tramite una giocata da App superlotterie, – l’App. di Sisal.it che assicura la migliore esperienza di gioco online e l’offerta completa di tutte le lotterie – è stata realizzata grazie a una giocata online di soli €4,50.

Il protagonista di questa storia è un uomo di 39 anni che lavora nel settore della panificazione. Cliente Sisal da Aprile 2021, gioca solo alle lotterie e prevalentemente a SuperEnalotto. Un gioco cui è affezionato e un passatempo per affrontare con un po’ di leggerezza e divertimento le sue faticose giornate.

“Lavoro con passione, seppur con tanta fatica, perché mi piace pensare che i miei sacrifici vengano apprezzati ogni giorno dai Clienti. Mi immagino sempre le tovaglie apparecchiate e di vedere il pane sulla tavola di ogni individuo che entra in panetteria. Una gioia così grande che non mi fa sentire la stanchezza di alzarmi presto la mattina, quando la luce del giorno non è ancora all’orizzonte e che vengono ricompensate dal sorriso di chi entra nel fornaio dove basta un saluto per dare la svolta a una giornata”.

Ma il vincitore sogna anche di dare una svolta alla sua vita e di avere un giorno una panetteria tutta sua. Un progetto per cui lavora con impegno, costanza e tante rinunce per accantonare il soldi necessari a realizzare il suo ambizioso progetto.

“I clienti sono tutti uguali. Giovani, anziani, donne o uomini. Il mio sogno però è che possano diventare i miei clienti, i clienti della mia panetteria”. Quando ho fatto la giocata vincente sulla App. superlotterie, non riuscivo ad addormentarmi dopo una nottata di lavoro. E quando ho scoperto di aver vinto, dopo aver condiviso la notizia con i miei familiari, sono andato di nuovo a lavorare, questa volta però con una gioia nel cuore indescrivibile!

Con il denaro della vincita, il fortunato coronerà il suo sogno. Un progetto in cui ha sempre creduto e che riuscirà a realizzare grazie al suo impegno, tanta buna volontà e un pizzico di fortuna.

PressGiochi