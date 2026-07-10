Blacklist ADM, oscurati 293 nuovi siti di gioco illegale, Polymarket di nuovo nella lista

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un nuovo provvedimento di inibizione della connessione alla rete internet di siti di gioco non autorizzati.

Con la presente nota, che costituisce, ai sensi dell’art.102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ordine di rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti, si dispone, ad integrazione dell’elenco del 26 maggio 2026, l’inibizione di 293 nuovi siti internet e l’immediato ripristino della connessione alla rete internet di un sito: gamblizard.com

Ad oggi, l’elenco dei siti oscurati ammonta a 12.448.

Al riguardo, si precisa che, fermo restando quanto già disposto con i precedenti provvedimenti, l’inibizione dei nuovi siti internet – da realizzarsi attraverso il reindirizzamento verso l’indirizzo https://sito-inibito-giochi.adm.gov.it – e il ripristino della connessione alla rete internet dei siti sopraindicati dovranno avvenire perentoriamente entro e non oltre il 27 luglio 2026. Nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla pagina https://www.adm.gov.it/portale/siti-web-inibiti-giochi, è riportato l’elenco completo e aggiornato dei siti internet sottoposti ad inibizione che codesti fornitori di connettività potranno utilizzare per completare le loro procedure.

Analizzando l’elenco dei nuovi siti oscurati, spicca la presenta del sito di prediction market Polymarket, già in passato incluso nella blacklist ADM.

In passato, la compagnia, dopo essere stata inclusa per la prima volta tra i siti di gioco illegali, aveva chiuso l’attività di trading per gli utenti italiani permettendo solamente di curiosare tra i mercati, come se fosse un sito di informazione. Un ruolo che le aveva riconosciuto anche il Tar Lazio – la querelle con Adm aveva anche avuto un breve strascico giudiziario – i giudici avevano sottolineato che il potere di intervento dei Monopoli “è circoscritto al settore dei giochi e dei tabacchi e non opera su altri settori e materie del tutto estranei” come “notizie, sondaggi ed informazioni cui gli utenti della Piattaforma possano avere eventuale interesse”.

Ma oggi, l’operatore torna ad essere inserito nella lista.

PressGiochi