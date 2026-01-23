Newsletter

23 Gennaio 2026 - 11:33

Black list ADM, oscurati 172 siti di gioco illegale e un sito ripristinato

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un nuovo provvedimento di inibizione della connessione alla rete internet di siti di gioco non autorizzati. Con la presente nota, che

23 Gennaio 2026

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un nuovo provvedimento di inibizione della connessione alla rete internet di siti di gioco non autorizzati.

Con la presente nota, che costituisce, ai sensi dell’art.102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ordine di rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti, si dispone, ad integrazione dell’elenco del 15 dicembre 2025, l’inibizione di n. 172 nuovi siti internet e l’immediato ripristino della connessione alla rete internet di un sito: stake.com

Al riguardo, si precisa che, fermo restando quanto già disposto con i precedenti provvedimenti, l’inibizione dei nuovi siti internet – da realizzarsi attraverso il reindirizzamento verso l’indirizzo IP 217.175.53.72 – e il ripristino della connessione alla rete internet dei siti sopraindicati dovranno avvenire perentoriamente entro e non oltre il 07 febbraio 2026.

Ad oggi, l’elenco dei siti oscurati ammonta a 11.825.

Nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla pagina https://www.adm.gov.it/portale/siti-web-inibiti-giochi, è riportato l’elenco completo e aggiornato dei siti internet sottoposti ad inibizione che codesti fornitori di connettività potranno utilizzare per completare le loro procedure.

 

