Black list ADM, inibiti 119 nuovi siti di gioco illegale

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un nuovo provvedimento di inibizione della connessione alla rete internet di siti di gioco non autorizzati. Con la presente nota, che

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha adottato un nuovo provvedimento di inibizione della connessione alla rete internet di siti di gioco non autorizzati.

Con la presente nota, che costituisce, ai sensi dell’art.102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ordine di rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti, si dispone, ad integrazione dell’elenco del 8 settembre 2025 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’inibizione di n. 119 nuovi siti internet.

Al riguardo, si precisa che, fermo restando quanto già disposto con i precedenti provvedimenti, l’inibizione dei nuovi siti internet – da realizzarsi attraverso il reindirizzamento verso l’indirizzo IP 217.175.53.72 – dovrà avvenire perentoriamente entro e non oltre il 7 novembre 2025.

Ad oggi, l’elenco dei siti oscurati ammonta a 11.600.

Nel sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla pagina https://www.adm.gov.it/portale/siti-web-inibiti-giochi, è riportato l’elenco completo e aggiornato dei siti internet sottoposti ad inibizione che codesti fornitori di connettività potranno utilizzare per completare le loro procedure.

PressGiochi