Bingo, TAR Lazio: sospeso il versamento della prima rata del canone annuo in attesa della decisione sul diritto all’indennità provvisoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata da una società attiva nel settore del bingo, sospendendo il pagamento della prima rata del canone annuo contestato, pari a 54.000 euro, fino alla decisione collegiale prevista per il 17 febbraio 2026.

La società aveva impugnato una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che le avevano negato l’applicazione dell’indennità mensile provvisoria di 2.800 euro e confermato l’obbligo di versamento del canone annuo complessivo di 108.000 euro. Nel ricorso, la ricorrente chiedeva anche l’accertamento del diritto a vedersi riconoscere l’indennità a partire dal 1° gennaio 2025 e il riconoscimento del credito maturato per le somme versate in eccedenza nell’anno 2025, pari a 74.400 euro, oltre interessi legali.

Il TAR Lazio ha ritenuto sussistenti i requisiti di “estrema gravità e urgenza” necessari per la concessione della sospensione monocratica, sottolineando come la scadenza della prima rata del canone annuo – prevista per il 31 gennaio 2026 – non consentisse alcuna dilazione senza pregiudicare la posizione della ricorrente. La decisione cautelare mira quindi a garantire la sospensione dell’obbligo di versamento in attesa dell’esame collegiale, che dovrà valutare nel merito il diritto della società all’indennità provvisoria e il relativo credito.

La vicenda rappresenta un caso significativo nel contesto della regolazione del bingo, evidenziando le difficoltà interpretative legate all’applicazione delle indennità mensili provvisorie e alla determinazione dei canoni annuali dovuti dai concessionari. La decisione del TAR Lazio fornisce un precedente operativo per le altre società del settore che contestano provvedimenti analoghi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

