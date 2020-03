Bingo: rinviate udienze su ricorsi contro l’ordinanza di Palermo in materia di gioco

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha disposto il rinvio dopo il 15 aprile della trattazione dell’istanza cautelare richiesta da alcune sale bingo contro l’ordinanza del Sindaco di Palermo in materia di ‘distanze minime dai luoghi definiti “sensibili” per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e ubicazione di sale gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività’.

La decisione, richiesta dalle parti, è stata resa necessaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

PressGiochi