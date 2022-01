Bingo online. Flutter acquisisce in UK Tombola

Flutter espande la sua presenza nel settore del bingo online in Uk. Flutter Entertainment ha completato l’acquisizione dell’operatore di bingo online britannico Tombola per 402 milioni di sterline (547 milioni

Flutter espande la sua presenza nel settore del bingo online in Uk. Flutter Entertainment ha completato l’acquisizione dell’operatore di bingo online britannico Tombola per 402 milioni di sterline (547 milioni di dollari).

L’acquisizione è stata originariamente annunciata nel novembre 2021 e all’epoca Flutter ha affermato che l’aggiunta di Tombola offriva vantaggi strategici, espandendo la sua portata nel verticale del bingo dove aveva una presenza più debole. Attraverso una recente dichiarazione, la società ha dichiarato: “Flutter è lieta di annunciare di aver ricevuto tutte le necessarie conferme normative in merito all’acquisizione di Tombola. Con queste conferme ora in atto, il gruppo ha completato l’acquisizione in contanti, interamente finanziata attraverso le attuali linee di liquidità e debito del gruppo”.

Tombola è stata lanciata nel Regno Unito 16 anni fa e ora ha più di 700 dipendenti negli uffici di Sunderland e Gibilterra. Ha una media di circa 400.000 giocatori mensili e nel suo anno finanziario 2019-20 ha generato 120 milioni di sterline di entrate e 9,4 milioni di sterline di utile netto.

Fondato nel 2005, è stato il primo operatore incentrato sul Regno Unito introducendo limiti obbligatori di staking e deposito. Secondo i suoi rapporti finanziari, oltre l’80% delle sue entrate proviene da clienti del Regno Unito e circa il 16% da Italia e Spagna.

Lo scorso novembre, Peter Jackson, amministratore delegato di Flutter, ha dichiarato: “Tombola è un’azienda che ammiriamo da tempo per la sua competenza sui prodotti, la base di clienti altamente ricreativi e l’attenzione al gioco sostenibile. Il marchio si allinea strettamente con la strategia di gioco più sicura di Flutter, un’area chiave di interesse per noi. Sono entusiasta di combinare l’esperienza di marketing digitale di Flutter con le capacità operative di Tombola all’interno della divisione Regno Unito e Irlanda”.

Sisal entra a far parte di Flutter Entertainment

PressGiochi