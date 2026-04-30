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Bingo, l’Antitrust segnala criticità sulle concessioni: atto trasmesso al Senato

Nuovo intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul settore dei giochi pubblici. In data 24 aprile 2026, il Presidente dell’Autorità ha trasmesso al Parlamento una segnalazione formale, ai

30 Aprile 2026

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Nuovo intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sul settore dei giochi pubblici. In data 24 aprile 2026, il Presidente dell’Autorità ha trasmesso al Parlamento una segnalazione formale, ai sensi dell’articolo 21 della
Legge 10 ottobre 1990 n. 287, riguardante la disciplina normativa del gioco del Bingo.

L’attenzione dell’Antitrust si concentra in particolare sull’articolo 10, comma 9-septies, del
Decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012 n. 44 e successivamente modificato dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207. La norma disciplina aspetti centrali del comparto, in particolare il regime delle concessioni per la gestione delle sale Bingo.

Secondo quanto emerge, la segnalazione richiama possibili criticità sotto il profilo della concorrenza. In casi analoghi, l’Autorità ha più volte evidenziato i rischi connessi a proroghe reiterate delle concessioni e a un assetto regolatorio che potrebbe limitare l’accesso al mercato da parte di nuovi operatori.

L’atto è stato formalmente deferito, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento parlamentare, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato, dove è stato registrato come Atto n. 1129. Sarà ora la Commissione a esaminare nel merito le osservazioni dell’Autorità e a valutare eventuali iniziative conseguenti.

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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