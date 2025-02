Bingo. La Commissione Europea approva le norme proposte dalla Spagna

Lo scorso novembre la Spagna ha presentato un progetto di legge in Commissione Europea in merito alla regolamentazione del gioco del bingo nella regione di Murcia. Negli scorsi giorni il

L’oggetto principale del progetto di decreto è quello di affrontare la modifica delle norme che contengono la regolamentazione sostanziale del gioco del bingo nella Comunità Autonoma della Regione di Murcia, costituita dal Catalogo dei Giochi e delle Scommesse e dal Regolamento del bingo, che regola due modalità elettroniche del gioco: il bingo elettronico e il bingo elettronico da sala. Pertanto, sulla base dell’incorporazione di elementi tecnologici, vengono modificate entrambe le disposizioni normative, disciplinando due modalità elettroniche del gioco: il bingo elettronico e il bingo elettronico da sala.

Il bingo elettronico e il bingo elettronico da sala riuniscono le caratteristiche dei giochi collettivi di denaro e d’azzardo e, in particolare, del bingo tradizionale, ma comportano importanti variazioni nelle regole e nello sviluppo rispetto ad esso dovute alla presenza di componenti tecnologiche nel gioco che aprono anche a nuove opportunità per creare nuovi giochi. Il presente progetto di decreto disciplina in dettaglio le caratteristiche tecniche, funzionali e operative applicabili a ciascuna di queste modalità elettroniche di gioco. Nella misura in cui entrambe le modalità si sviluppano attraverso sistemi informatici, supporti o terminali, il progetto contiene la regolamentazione adeguata degli stessi, al fine di garantire la massima trasparenza del gioco, la sicurezza informatica nel suo funzionamento e la protezione dei partecipanti e di altri gruppi sensibili a questa attività.

Il bingo elettronico sarà gestito e organizzato interamente da una o più società autorizzate dal Ministero competente nell’ambito del gioco come Rete di Distribuzione, alla quale dovranno aderire le sale bingo che intendono integrarlo, per poter offrire maggiori premi comuni agli utenti nel rispetto di rigorose prescrizioni, che garantiscono la sicurezza e l’affidabilità tecnica del sistema di gioco, svolgendosi sempre in sale bingo, ma indipendentemente dalle altre modalità, fermo restando che possono essere svolti contemporaneamente in sale complementari o aree differenziate dalla sala principale.

Da parte sua, l’organizzazione e il funzionamento della sala bingo elettronica sono effettuati dalla società che detiene l’autorizzazione della sala bingo e si svolgono necessariamente nella sala principale, dove i giocatori possono acquistare carte o unità di gioco elettroniche o fisiche. Parimenti, le regole di organizzazione e di funzionamento del bingo elettronico vengono rese più flessibili, lasciando ampio margine nella configurazione della schedina e delle combinazioni vincenti alle proposte presentate dagli operatori del gioco del bingo, nel rispetto delle esigenze di libertà d’impresa e con i principi comunitari di libera prestazione dei servizi di gioco, richiedendo solo la preventiva comunicazione entro il termine all’organo competente in materia di gioco. Nel bingo elettronico le combinazioni vincenti devono essere stabilite per regolamento e devono essere annunciate prima di ogni partita, dando origine a premi diversi, simili a quelli del bingo tradizionale.

