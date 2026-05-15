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Bingo, il Consiglio di Stato sospende la decadenza di una concessione ADM

Il Consiglio di Stato ha accolto un appello cautelare contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sospendendo gli effetti del provvedimento con cui era stata disposta la decadenza di una

15 Maggio 2026

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Il Consiglio di Stato ha accolto un appello cautelare contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sospendendo gli effetti del provvedimento con cui era stata disposta la decadenza di una concessione bingo. Con l’ordinanza della Sesta Sezione, i giudici amministrativi hanno riformato la precedente decisione del Tar Lazio che, in primo grado, aveva respinto la richiesta cautelare della società concessionaria.

La vicenda riguarda il provvedimento adottato il 9 dicembre 2025 dall’Ufficio Bingo di ADM, con cui era stata dichiarata la decadenza della convenzione di concessione in proroga. Tra gli atti contestati anche l’avvio del procedimento amministrativo, l’incameramento parziale del deposito cauzionale e la contestazione relativa alla mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024. Nel provvedimento, il Consiglio di Stato sottolinea come le censure avanzate dalla ricorrente coinvolgano aspetti istruttori e valutativi che richiedono ulteriori approfondimenti, ritenendo decisiva la completa ricostruzione dei fatti e delle questioni giuridiche ai fini della decisione di merito.

I giudici hanno inoltre riconosciuto la sussistenza del “periculum in mora”, osservando che l’immediata esecuzione della decadenza potrebbe determinare effetti pregiudizievoli non facilmente reversibili, compromettendo una utile definizione della controversia. Secondo Palazzo Spada, nel bilanciamento degli interessi contrapposti assume rilievo l’interesse comune delle parti a giungere a una decisione definitiva all’esito di un’istruttoria completa e di una piena valutazione delle questioni dedotte.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato fino alla trattazione nel merito della causa, compensando le spese del doppio grado cautelare.

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Fonte immagine: https://it.depositphotos.com

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