Bingo: il 6 novembre ADM organizza open hearing

ADM organizza un open hearing dedicato alle modifiche da apportare al Regolamento del Bingo, al fine di rendere l’offerta del gioco maggiormente attrattiva anche attraverso l’incremento della digitalizzazione, pur mantenendo la dinamica del puro intrattenimento. L’incontro con gli stakeholders interessati consente di ampliare e verificare le analisi già avviate,condividere informazioni e ascoltare proposte, in modo da definire le azioni da porre in essere per un rilancio del gioco. L’open hearing si terrà in modalità zoom conference e sarà aperto alle associazioni di categoria e agli operatori del settore che potranno aderire compilando e inviando all’indirizzo di posta elettronica adm.openhearing@adm.gov.it il modulo di adesione che riceveranno assieme all’invito e che sarà reperibile anche in internet, in modo da segnalare nominativi e recapiti di posta elettronica dei partecipanti.