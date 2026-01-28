Newsletter

28 Gennaio 2026 - 19:57

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Bingo, ADM pubblica l’elenco delle sale attive al 31 dicembre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l’elenco completo delle sale da bingo attive al 31 dicembre 2025. Le convenzioni di concessione per il gioco del bingo attive

28 Gennaio 2026

Share the post "Bingo, ADM pubblica l’elenco delle sale attive al 31 dicembre 2025"

Stampa pagina

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l’elenco completo delle sale da bingo attive al 31 dicembre 2025. Le convenzioni di concessione per il gioco del bingo attive al 31 dicembre 2025 sono in totale 183.

Scarica l’elenco

 

PressGiochi

Fonte immagine: JORDAN Sector del Juego Bingo 3 Forques

Leggi anche

Europa League – Roma e Gasp ad Atene: operazione ottavi contro i loro tabù

Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: ADM rafforza governance e controlli sul gioco

Austria, Corte Suprema: “Le loot box non possono essere considerate una forma di gioco d’azzardo”

Bingo, ADM pubblica l’elenco delle sale attive al 31 dicembre 2025

Champions League, 8° Turno: Inter e Atalanta per essere tra le prime 8, Juventus e Napoli a caccia di punti playoff

Irlanda, GRAI: “Il gioco d’azzardo problematico è più diffuso tra chi è stato esposto al gioco da bambino”

Regno Unito, DCMS avvia consultazione sul finanziamento della Gambling Commission

10&Lotto: Lombardia protagonista con vincite per 132.500 euro

Consiglio Regione Lombardia: in Commissione Antimafia la presentazione della Relazione 2024-2025 su gioco d’azzardo e ludopatia

Lotto: a Roma vinti oltre 65mila euro

Piedimonte Etneo (CT): scoperto centro scommesse abusivo, denunciato il titolare dell’attività

Google, nuove regole sulla pubblicità al gioco a partire dal 23 marzo

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×