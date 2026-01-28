Bingo, ADM pubblica l’elenco delle sale attive al 31 dicembre 2025

28 Gennaio 2026 - 19:57
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l'elenco completo delle sale da bingo attive al 31 dicembre 2025. Le convenzioni di concessione per il gioco del bingo attive
28 Gennaio 2026
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato l’elenco completo delle sale da bingo attive al 31 dicembre 2025. Le convenzioni di concessione per il gioco del bingo attive al 31 dicembre 2025 sono in totale 183.
