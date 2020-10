Binetti (UDC): “Contro dipendenza da gioco circoscrivere offerta in tempi e spazi”

“Insieme al sottosegretario Baretta seguiamo il tema del gioco da diverse legislature. Penso che sia un tema talmente composito che sia difficile abbracciarlo tutto con uno sguardo solo. Ho sempre letto il tema nella chiave patologica tra le dipendenze sine materia. Una delle tante chiavi di lettura possibile. Trattandosi di un tema delicato è necessario che goda di un’attenzione controllata e selettiva più farte.

La nostra attenzione è agli aspetti compulsivi che caratterizzano il gioco. Possono essere messe in campo diverse strutture per raffreddare e rallentare il pericolo del gioco anche con l’uso di strumenti tecnologici. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una moltiplicazione dell’offerta. Contingentare i tempi in considerazione che il gioco non è una necessità vitale ma può essere circoscritta in spazi e tempi. Ciò che disturba è l’ossessione di chi ha permesso questa offerta che va al di sopra di un’offerta normale. Se parliamo di gioco e normalità dovrebbe esser rivisto questo aspetto. Un pericolo di cui non si è parlato inoltre è individuabile nel gioco online”.

Lo ha dichiarato quest’oggi l’on. Paola Binetti che ha partecipato questa mattina alla tavola rotonda “Il gioco buono: un alleato contro l’illegalità”. L’iniziativa è organizzata da Formiche in collaborazione con SWG.

PressGiochi