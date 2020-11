Bilancio per il triennio 2020-2022: modifiche al preu, al payout e al prelievo sulle vincite

L’incremento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, è disciplinato nei commi da 731 a 735. Vengono modificati la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout), nonché il prelievo sulle vincite e il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro. Si evidenzia che il comma 735 dispone l’abrogazione dell’articolo 26 del DL n. 124 del 2019 il quale prevedeva che a decorrere dal 10 febbraio 2020 la misura del PREU fosse fissata nel 23% per gli AWP e nel 9% per quelli facenti parte della rete telematica”.

E’ quanto ricorda il servizio Bilancio del Senato relativamente al documento ‘La decisione di bilancio per il triennio 2020-2022’.

Gli effetti finanziari complessivi sono così rappresentati:

