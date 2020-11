Bilancio. Grazie a fondi Lotto aumentano progetti per beni culturali e turismo

La missione 31 Turismo è in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell’esercizio precedente (+5 per cento) nell’ambito dell’unico programma 31.1 “Sviluppo e competitività del turismo”(+2,1 milioni). Aumentano le spese per i progetti di conservazione, potenziamento, tutela e valorizzazione dei beni culturali e per quelli connessi al turismo tramite l’utilizzo delle somme derivanti dagli utili erariali del gioco del lotto (come già previsto dalla legge di bilancio 2020). La variazione netta rispetto alle previsioni assestate e integrate è invece fortemente negativa (-88 per cento) per il venir meno delle risorse stanziate solo per il 2020 per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19 (240 milioni solo per il 2020 come disposto dal decreto legge n. 104/2020).

E’ quanto si legge in uno dei documenti allegati al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

