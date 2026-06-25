Bilancio Gdf 2025-2026: 97 centri scommesse illegali scoperti e 553 denunciati

Nel comparto dei monopoli, che risponde al prioritario obiettivo del Corpo di tutelare i giocatori da proposte di gioco illegali, insicure e prive di garanzia, salvaguardando le fasce più deboli (prima fra tutte, quella dei minori), i controlli e le indagini dalla Guardia di finanza hanno permesso di scoprire 97 punti clandestini di raccolta scommesse, di denunciare 553 responsabili, nonché di oscurare 50 siti internet illegali.

Sono i dati, riferiti al periodo dal primo gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, contenuti nel bilancio operativo delle Fiamme gialle presentato in occasione del 252esimo anniversario del Corpo.

Da gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, la Gdf ha eseguito circa un milione di interventi e condotto 100mila indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari. Azioni anche contro le frodi ai danni del bilancio nazionale e Ue (1,6 miliardi) e sequestro di oltre 114 milioni di euro in criptovalute.

Quasi cinque miliardi di euro (4,7) sequestrati dalla Guardia di finanza in disponibilità patrimoniali e finanziarie perché ritenuti profitti dell’evasione e delle frodi fiscali. Poco meno di 8.300 evasori fiscali scoperti, frodi ai danni del bilancio nazionale e dell’Ue superiori a 1,6 miliardi e il sequestro di 114 milioni di euro in criptovalute. Nei 17 mesi a cui fa riferimento il bilancio, sono stati eseguiti circa un milione di interventi e circa 100mila indagini a contrasto degli illeciti economico-finanziari così come delle infiltrazioni della criminalità nell’economia del Paese. In occasione della ricorrenza, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Comandante generale e una rappresentanza del Corpo. Le operazioni della Guardia di Finanza, come detto dal presidente, hanno “assicurato un presidio strategico per la correttezza, la legalità la capacità della vita economica del nostro Paese”.

PressGiochi