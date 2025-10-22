Bilancio di Stato: nel periodo gennaio – agosto, da giochi e lotterie entrate per 4.3 mld di euro

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-agosto 2025 mostrano nel complesso una crescita di 25.796 milioni di euro (+4,5 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+8.484 milioni di euro, +2,1 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+17.312 milioni di euro, +9,7 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 8.348 milioni di euro (+2,2 per cento). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+1.002 milioni di euro, +10,4 per cento)e le entrate degli enti territoriali (+303 milioni di euro, +0,7 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 1.169 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024 (3,4 per cento).

Entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica) – Nei primi otto mesi del 2025 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 388.688 milioni di euro (+8.348 milioni di euro, +2,2 per cento). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 220.968 milioni di euro (+1.352 milioni di euro, +0,6 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 167.720 milioni di euro (+6.996 milioni di euro, +4,4 per cento).

Tra le entrate derivanti dalle imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 154.210 milioni di euro (-3.030 milioni di euro, -1,9 per cento). In diminuzione risulta la componente delle ritenute di lavoro dipendente (-1.794 milioni di euro, -1,3 per cento): questo andamento riflette l’effetto delle misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2025 che hanno trasformato in strutturali le disposizioni inizialmente previste in via temporanea per il solo 2024. Nel 2024, infatti, la riduzione del cuneo fiscale operava sul versante contributivo, attraverso un taglio temporaneo delle aliquote previdenziali. Tale intervento ha avuto un effetto diretto sulle entrate contributive, che si sono ridotte, e un effetto solo indiretto e di impatto contenuto sulle entrate tributarie che, al contrario, sono aumentate. In flessione i versamenti in autoliquidazione IRPEF (-1.555 milioni di euro, -13,5 per cento). Il gettito dell’IRES è pari a 29.482 milioni di euro (-872 milioni di euro, -2,9 per cento). Positivi risultano gli andamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi nonché sugli interessi e altri redditi di capitale (1.735 milioni di euro, +13,3 per cento), dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (1.456 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensione (+1.238 milioni di euro) che riflettono l’andamento favorevole del risparmio gestito nel 2024 che ha registrato sia una crescita significativa del numero delle posizioni gestite in essere rispetto al 2023, sia una elevata redditività degli investimenti. Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 116.173 milioni di euro (+3.268 milioni di euro, +2,9 per cento): 103.854 milioni di euro (+3.119 milioni di euro, +3,1 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 12.319 milioni di euro (+149 milioni di euro, 1,2 per cento) dal prelievo sulle importazioni. In aumento il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+393 milioni di euro, +2,5 per cento).

Giochi e lotterie – Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 4.303 milioni di euro con una diminuzione pari a 184 milioni di euro (-4,1 per cento) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Sul fronte degli incassi, si registra un calo del 2,8% pari a 4.280 milioni incassati, 122 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2024.

PressGiochi