Bilancio di Stato 2026-2028, da tasse e imposte da attività di gioco attesi 6,48 mld di euro nel 2026

È stato pubblicato dalla Ragioneria di Stato il documento denominato “Il Bilancio dello Stato 2026-2028 in breve” che illustra lo scenario programmatico di finanza pubblica di riferimento della legge di

È stato pubblicato dalla Ragioneria di Stato il documento denominato “Il Bilancio dello Stato 2026-2028 in breve” che illustra lo scenario programmatico di finanza pubblica di riferimento della legge di bilancio dello Stato per il triennio 2026-2028 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), presenta il quadro finanziario del bilancio dello Stato e descrive l’allocazione degli stanziamenti tra aggregati che riflettono le funzioni e gli obiettivi perseguiti attraverso la spesa statale

Per la voce “tasse e imposte da attività di gioco”, nel 2026 sono attesi 6.489 miliardi di euro. Il dato è in calo rispetto ai 6.782 del 2025.

Per il 2027 sono previsti, invece, 6.704 miliardi di euro di competenza. Infine, per il 2028 sono attesi 6.833.

Da “Proventi da lotto, lotterie, bingo e scommesse”, nel 2026 sono previsti 23.280 miliardi di euro. Per il 2027, sono attesi 23.390 miliardi di euro ed infine le stime per il 2028 indicano 23.500.

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