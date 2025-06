Bilancio di Stato 2025-2027: previsti da tasse e imposte da attività di gioco 21,3 mld di euro

È stato pubblicato dalla Ragioneria di Stato il documento denominato “Il Bilancio di Stato 2025-2027 in breve” che illustra lo scenario programmatico di finanza pubblica di riferimento della legge di

È stato pubblicato dalla Ragioneria di Stato il documento denominato “Il Bilancio di Stato 2025-2027 in breve” che illustra lo scenario programmatico di finanza pubblica di riferimento della legge di bilancio dello Stato per il triennio 2025-2027 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), presenta il quadro finanziario del bilancio dello Stato e descrive l’allocazione degli stanziamenti tra aggregati che riflettono le funzioni e gli obiettivi perseguiti attraverso la spesa statale.

In particolare, il documento riporta che per il 2025 da tasse e imposte da attività di gioco sono attesi 6.979 milioni di euro di competenza e 6.987 milioni di euro in cassa.

Per il 2026 sono previsti, invece, 7.051 milioni di euro di competenza e 7.059 milioni di euro di cassa. Infine, per il 2027 sono attesi 7.266 milioni di euro di competenza e 7.274 milioni di euro di cassa.

Per quanto riguarda l’assestamento 2024, sono stati registrati 6.774 milioni di euro di competenza e 6.779 milioni di euro di cassa.

Nel complesso nel triennio 2025-2027 sono previsti dalla legge di Bilancio 2025 entrate per competenza relative alle attività di gioco per 21.296 milioni.

