Bilancio dello Stato: tra gennaio e ottobre il Lotto segna un +38,8% mentre il Preu è in diminuzione del 38,4%

Le entrate tributarie e contributive nel periodo Gennaio-Ottobre 2021 mostrano nel complesso una crescita di 50.270 milioni di euro (+9,6 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+39.111 milioni di euro, +11,4 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+11.159 milioni di euro, +6,1 per cento).

Le entrate tributarie nei primi dieci mesi del 2021 evidenziano una crescita pari a 39.111 milioni di euro (+11,4 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. Si deve considerare che il confronto tra il risultato dei primi dieci mesi del 2021 e quello del corrispondente periodo dell’anno precedente presenta elementi di disomogeneità che riflettono gli effetti delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei versamenti per diverse tipologie d’imposta. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+40.446 milioni di euro, +12,0 per cento), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-593 milioni di euro, -8,7 per cento). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+4.481 milioni di euro, +12,8 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – risultano in aumento di 5.223 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 (14,1 per cento).

Per quanto riguarda i giochi, le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 8.878 milioni di euro registrando un aumento pari a 929 milioni di euro (+11,7 per cento) per l’incremento del gioco del lotto (+1.854 milioni di euro, +38,8 per cento) e con la sola componente del Preu che risulta in diminuzione di 1.025 milioni di euro (-38,4 per cento).

Le vincite registrano una crescita significativa (+1.647 milioni di euro, +40,6 per cento) collegata all’aumento delle entrate del gioco del lotto.

Tra gennaio-ottobre 2021 si registra a livello di competenza giuridica una crescita del 13,2% sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 8.878 mln di euro, 941 milioni in più rispetto a gennaio – ottobre 2020.

Tuttavia, sul fronte degli incassi ancora si registra alla stessa voce un segno negativo con un -21,1% pari a 2.853 milioni incassati, 763 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2020.

PressGiochi