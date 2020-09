Bilancio dello Stato: tra gennaio e luglio persi dai giochi il 43,9% di entrate

Le entrate tributarie e contributive nei primi sette mesi del 2020 mostrano nel complesso una diminuzione di 33.425 milioni di euro (-8,3 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione negativa delle entrate tributarie (-20.605 milioni di euro, -7,8 per cento) e della diminuzione, in termini di cassa, delle entrate contributive (-12.820 milioni di euro, -9,3 per cento).

Le entrate tributarie nel periodo Gennaio-Luglio 2020 evidenziano una flessione pari a -20.605 milioni di euro (-7,8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione negativa è conseguenza sia del peggioramento congiunturale sia dell’impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una diminuzione (-19.195 milioni di euro, -7,7 per cento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In flessione sia il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo (-1.629 milioni di euro, -25,2 per cento) sia il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali (-2.618 milioni di euro, -9,3 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – risultano in diminuzione di 2.837 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019 (13,0 per cento).

Per quanto riguarda il settore del gioco, il Bilancio dello Stato tra gennaio e luglio 2020 registra a livello di competenza giuridica un calo del 43,9% sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 4.938 mln di euro, 3.859 milioni in meno rispetto a gennaio-luglio 2019.

La riduzione delle entrate di Lotto e lotterie si riscontra pesantemente negli incassi del Bilancio statale che registrano un -50,9% pari a 2.404 milioni incassati, 2.491 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019.

PressGiochi