Bilancio dello Stato: nel primo trimestre entrate di lotto e lotterie a -18%

Le entrate tributarie e contributive nei primi tre mesi del 2020 mostrano nel complesso una crescita di 5.668 milioni di euro (+3,6 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+2.502 milioni di euro, +2,5 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+3.166 milioni di euro, +5,4 per cento).

Per quanto riguarda il settore del gioco, il Bilancio dello Stato nel primo trimestre 2020 registra a livello di competenza giuridica un calo del 18% sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 3.137 mln di euro, 688 milioni in meno rispetto a gennaio-marzo 2019.

La riduzione delle entrate di Lotto e lotterie tuttavia non si riscontro negli incassi del Bilancio statale che ancora registrano un +4,4% pari a 1.836 milioni incassati, 78 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019.

PressGiochi