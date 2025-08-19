Bilancio dello Stato: nel primo semestre da lotterie e giochi entrate per 3,3 mld

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-giugno 2025 mostrano nel complesso una crescita di 33.807 milioni di euro (+8,4 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+21.293 milioni di euro, +7,8 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+12.514 milioni di euro, +9,7 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato aumenta di 18.884 milioni di euro (+7,3 per cento). In crescita gli incassi da attività di accertamento e controllo (+596 milioni di euro, +8,3 per cento) e le entrate degli enti territoriali (+3.959 milioni di euro, +14,8 per cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 2.146 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024 (11,9 per cento).

Le entrate tributarie del bilancio dello Stato (competenza giuridica) – Nei primi sei mesi del 2025 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 276.603 milioni di euro (+18.884 milioni di euro, +7,3 per cento). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 156.753 milioni di euro (+14.829 milioni di euro, +10,4 per cento); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 119.850 milioni di euro (+4.055 milioni di euro, +3,5 per cento).

Tra le entrate derivanti dalle imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 113.385 milioni di euro (+502 milioni di euro, +0,4 per cento). In diminuzione risulta la componente delle ritenute di lavoro dipendente (-790 milioni di euro, -0,7 per cento): nel confronto tra il 2024 e il 2025 la riduzione del gettito è riconducibile al diverso disegno delle misure sul cuneo fiscale introdotte dalla Legge di bilancio per il 2025. In aumento i versamenti in autoliquidazione (+895 milioni di euro, 34.4 per cento), interessati da quanto segnalato nel paragrafo (§1.). Anche per l’IRES il confronto risulta disomogeneo: il gettito è pari a 17.011 milioni di euro (+9.082 milioni di euro). Positivi risultano gli andamenti dell’imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (1.318 milioni di euro) e dell’imposta sostitutiva sul valore attivo dei fondi pensione (+1.239 milioni di euro) che riflettono l’andamento favorevole del risparmio gestito nel 2024 che ha registrato sia una crescita significativa del numero delle posizioni gestite in essere rispetto al 2023, sia una elevata redditività degli investimenti. Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 82.178 milioni di euro (+2.084 milioni di euro, +2,6 per cento): 73.065 milioni di euro (+2.012 milioni di euro, +2,8 per cento) derivano dalla componente relativa agli scambi interni; 9.113 milioni di euro (+72 milioni di euro,

0,8 per cento) dal prelievo sulle importazioni. In aumento il gettito dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) (+229 milioni di euro, +2,0 per cento).

Lotterie e giochi – Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 3.352 milioni di euro con una diminuzione pari a 81 milioni di euro (-2,4 per cento) rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

Un trend che viene confermato anche sul fronte degli incassi, dove si registra un -2,2% pari a 3.309 milioni incassati, 74 in meno rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2024.

PressGiochi