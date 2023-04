Bilancio dello Stato: nel primo bimestre dell’anno, da lotterie e giochi entrate per 1,2 mld di euro

Le entrate tributarie e contributive nel primo bimestre del 2023 mostrano nel complesso una crescita di 3.228 milioni di euro (+2,5 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+551 milioni di euro, +0,7 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+2.677 milioni di euro, +5,7 per cento).

Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita di 245 milioni di euro (+0,3 per cento). Le variazioni risultano positive in relazione agli incassi da attività di accertamento e controllo (+203 milioni di euro, +14,4 per cento) e alle entrate degli enti territoriali (+336 milioni di euro, +8,0 per

cento). Le poste correttive – che riducono le entrate del bilancio dello Stato – sono in aumento di 233 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022 (6,3 per cento).

Dall’anno 2023 sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di classificazione tra entrate tributarie e entrate extratributarie. In particolare il capitolo relativo al gioco del lotto che fino al 2022 era stato classificato tra le entrate tributarie nel 2023 viene ricondotto alle entrate extratributarie. Al contrario le entrate relative alla ritenuta sulle vincite del gioco del lotto che, sino al 2022 venivano classificate tra le extratributarie, dal 2023 sono ricondotte alle entrate tributarie.

Le entrate di lotterie e altre attività di gioco ammontano a 1.237 milioni di euro registrando un aumento pari a 85 milioni di euro (+7,4 per cento).

A gennaio-febbraio 2023 andando ad analizzare i dati nel dettaglio – si registra a livello di competenza giuridica una crescita del 7,4% sotto la voce Lotterie e Giochi pari a 1.237 mln di euro, 85 milioni in più rispetto a gennaio-febbraio 2022. Crescita che viene confermata sul fronte degli incassi, dove si registra un +6,9% pari a 1.243 milioni incassati, 80 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2022.

