Bilancio dello Stato: da lotto e lotterie nel 2019 arrivano 14,9 mld

Le entrate tributarie e contributive nel 2019 mostrano nel complesso una crescita di 16.169 milioni di euro (+2,3 per cento) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+9.380 milioni di euro, +1,9 per cento) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+6.789 milioni di euro, +3,0 per cento).

Per quanto riguarda il settore del gioco, il Bilancio dello Stato tra gennaio e dicembre 2019 registra a livello di competenza giuridica un incremento di 6,6 punti percentuali sotto la voce Lotto e Lotterie pari a 14.996 mln di euro, 922 milioni in più rispetto al periodo di riferimento 2018.

L’aumento delle entrate di Lotto e lotterie viene confermato a livello di incassi del Bilancio statale, dove la stessa voce segna un +6,9% pari a 14.940 milioni incassati, 960 in più rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2018.

PressGiochi