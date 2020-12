Bilancio. Butti (FdI): “La questione di Campione è una vergogna”

“La questione di Campione è una vergogna, va risolta: dopo due anni e mezzo dal fallimento, peraltro rivisto dalla Cassazione, della casa da gioco, dopo il default del comune di Campione d’Italia. Avete riconosciuto i 145 milioni in tre anni per le Olimpiadi invernali del 2026: un’altra vergogna, perché il miliardo, che è stato votato ed è inserito nella legge di bilancio 2020 anche grazie al concorso delle opposizioni, è evidente che non può bastare per un evento così importante. Ed è una manovra funambolica, più attenta a rispettare gli equilibri di questo o di quel gruppo all’interno della maggioranza che non a pensare al futuro dei nostri figli e del nostro Paese. ”.

Lo ha dichiarato Alessio Butti (FDI) durante la discussione in Aula della legge di Bilancio alla Camera.

PressGiochi