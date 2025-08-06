Newsletter

07 Agosto 2025 - 05:25

Bilancio 2025, giochi e scommesse in crescita: +585 milioni di euro per l’erario

Nel corso della seduta del 5 agosto 2025, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha avviato l’esame congiunto, in seconda lettura, del Rendiconto generale dello Stato per l’anno finanziario

06 Agosto 2025

Nel corso della seduta del 5 agosto 2025, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha avviato l’esame congiunto, in seconda lettura, del Rendiconto generale dello Stato per l’anno finanziario 2024 e del disegno di legge di assestamento per il bilancio 2025, entrambi già approvati dal Senato.

Nel presentare i principali dati relativi all’andamento delle entrate, la relatrice Rebecca Frassini (Lega) ha evidenziato un quadro tendenzialmente positivo per le finanze pubbliche, con un aumento complessivo delle entrate tributarie e extratributarie. Un dato di particolare rilievo per il settore del gioco pubblico riguarda le maggiori entrate derivanti da giochi e scommesse, che nel 2025 si attestano a +585 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali.

Il comparto si conferma così una voce significativa all’interno delle entrate extratributarie, contribuendo al miglioramento dei saldi complessivi insieme ad altre risorse straordinarie, come i dividendi delle società partecipate e i versamenti europei legati al PNRR.

L’incremento del gettito derivante dal gioco può essere letto come un indicatore della tenuta e della capacità contributiva del settore, in un contesto macroeconomico che ha visto invece cali in altre voci, come le entrate da ruoli relativi a sanzioni e interessi tributari.

 

