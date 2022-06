Biglietti Lotteria Italia 2022: scelte le 12 opere realizzate da artisti con disabilità per “disegniamo la fortuna con ADM”

Si è riunita oggi A Roma, presso la sede dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, la Commissione del concorso “Disegniamo la Fortuna con ADM” per selezionare le 12 opere che saranno parte integrante del biglietto della Lotteria Italia 2022, realizzate da artisti con disabilità.

Della Commissione, presieduta da Gianni Letta, hanno fatto parte Milly Carlucci, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Mogol, Pino Maddaloni, Marco Tardelli, Cristiana Collu (Direttore Galleria d’Arte Moderna di Roma), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente omonima Fondazione di Arte) e Stefano Boeri.

La partecipazione al concorso ha coinvolto 50 artisti che hanno presentato le loro opere tramite 30 Enti del Terzo Settore che favoriscono l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità. Gli Enti che hanno rappresentato i disegni prescelti sono: Associazione Italiana Persone Down – Sezione Roma, ANFFAS per Loro, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo di Eboli, Fondazione Trentina per l’Autismo, La Sonda su Marte, Lega del Filo d’Oro, Sacra Famiglia, SO.SPE, Fondazione Sospiro, Special Olympics Italia, Associazione Ultrablù Oltre alle 12 opere selezionate, il Campione del mondo, Marco Tardelli, membro dell’Associazione Diplomatici, ha votato l’opera dell’artista dell’Associazione Missione Autismo Asti che parteciperà all’evento “Change the World” che si terrà presso la sede dell’ONU a New York.

Dal mese di settembre i biglietti della Lotteria Italia 2022, con i 12 disegni vincitori, saranno disponibili presso le rivendite autorizzate.

