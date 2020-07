“Big Match”: con Better la vittoria dell’Inter sul Napoli è a 2,05

Tra poche ore inizierà la penultima giornata del campionato di “Serie A”. Ecco le quote Better. Aprirà i battenti la sfida allo stadio “Tardini” tra il Parma (a 6,25) e la favorita Atalanta (a 1,45); a seguire allo stadio “Meazza” l’Inter (a 2,05) ospiterà il Napoli (a 3,40). Il resto delle partite si disputerà domani. Le quote Better sorridono al Verona (a 1,50) e alla Lazio (a 1,16), che riceveranno rispettivamente la Spal (a 6,00) e il Brescia (a 13,00), e anche al Milan (a 1,63), alla Juventus (a 1,58) e alla Roma (a 1,62) che fuori casa affronteranno la Sampdoria (a 5,00), il Cagliari (a 5,50) e il Torino (a 4,90). Il Genoa (a 2,90) e il Lecce (a 2,95), impegnate in trasferta contro il Sassuolo (a 2,35) e l’Udinese (a 2,25), cercheranno punti importanti per non occupare il terz’ultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione in “Serie B”. I rossoblu sono avanti di 4 punti sui salentini. In lavagna Better il successo della Fiorentina sul Bologna vale due volte la posta, la vittoria dei ragazzi di Sinisa Mihajlovic è quotata a 3,50. Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

Ecco le quote (1X2) proposte da Better:

Data “SERIE A” – 2019/20 1 X 2 28.07 ore 19:30 PARMA ATALANTA 6,25 5,00 1,45 28.07 ore 21:45 INTER NAPOLI 2,05 3,65 3,40 29.07 ore 19:30 VERONA SPAL 1,50 4,55 6,00 29.07 ore 19:30 LAZIO BRESCIA 1,16 8,00 13,00 29.07 ore 19:30 SAMPDORIA MILAN 5,00 4,10 1,63 29.07 ore 19:30 SASSUOLO GENOA 2,35 3,60 2,90 29.07 ore 19:30 UDINESE LECCE 2,25 3,65 2,95 29.07 ore 21:45 CAGLIARI JUVENTUS 5,50 4,25 1,58 29.07 ore 21:45 FIORENTINA BOLOGNA 2,00 3,65 3,50 29.07 ore 21:45 TORINO ROMA 4,90 4,25 1,62

*le quote sono soggette a variazioni

