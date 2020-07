“Big Match”: con Better Atalanta (2,30) avanti sull’Inter (2,85)

Ancora 90 minuti e poi termina il campionato di “Serie A”. Ecco le quote Better per l’ultima giornata della stagione 2019-20. Domani si disputeranno cinque partite, altrettante si giocheranno domenica. Tra poco più di 24 ore, per il “big match” della giornata, l’Atalanta (a 2,30) ospiterà l’Inter (a 2,85); favorita la Sampdoria (a 1,45) che in trasferta affronterà il Brescia (a 6,00); avanti nelle quote le due squadre romane, la Lazio (a 2,20) e la Roma (a 2,15), che fuori dalle mura amiche affronteranno rispettivamente il Napoli e la Juventus, entrambe quotate a 2,90 per il successo; in grande forma e superfavorito il Milan (a 1,33) di mister Pioli che riceverà il Cagliari (a 7,50) dell’”interista” Zenga. Domenica i favori del pronostico Better sono per il Genoa (a 1,43), il Lecce (a 1,50) e il Sassuolo (a 1,90), che ospiteranno il Verona (a 6,00), il Parma (a 5,25) e l’Udinese (a 3,50), ma anche per la Fiorentina (a 1,45) che a Ferrara affronterà la Spal (a 6,00). Allo stadio Dall’Ara la vittoria del Bologna sul Torino è quotata a 2,15, i tre punti per i granata sono a 2,90. Sul sito www.better.it e nelle ricevitorie il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle varie partite dei campionati Nazionali e Internazionali.

Ecco le quote (1X2) proposte da Better:

*Le quote sono soggette a variazioni.

