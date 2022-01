BiG Africa Summit 2022 si terrà a febbraio

I preparativi per l’ottavo vertice annuale di BiG (Betting & iGaming) Africa sono a buon punto. Dopo la lunga assenza di eventi di gioco, è giunto il momento di riallacciare e coltivare nuove relazioni all’interno del mercato dei giochi in Africa.

A causa delle modifiche alle restrizioni di viaggio dopo le vacanze di dicembre, il team di Eventus International vuole garantire che il BiG Africa Summit 2022 sia ben frequentato, e quindi ha deciso di spostare l’evento dall‘8 al 9 febbraio 2022, concedendo più tempo ai paesi per abbassare loro restrizioni per i viaggi in Sud Africa.

Il BiG Africa Summit che si svolge presso l’Emperors Palace di Johannesburg, in Sudafrica, cerca di coinvolgere tutte le parti interessate del gioco africane nella fornitura di un impressionante piano espositivo, opportunità di networking e scambio di conoscenze durante le sessioni di conferenze. Il vertice costituisce la piattaforma ottimale per accedere all’industria dei giochi nel continente africano: un evento per gli operatori e i fornitori di gioco di incontrarsi, nonché l’opportunità di fare rete con clienti e colleghi esistenti e potenziali, per discutere la via da seguire nel “nuova normalità”.

PressGiochi