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Biancavilla (CT), sala scommesse chiusa per sette giorni: era ritrovo abituale di pregiudicati

La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di una sala scommesse di Biancavilla, in provincia di Catania, dopo aver accertato la presenza abituale nel locale

11 Giugno 2026

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La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di una sala scommesse di Biancavilla, in provincia di Catania, dopo aver accertato la presenza abituale nel locale di persone con precedenti penali e soggetti sottoposti a misure di prevenzione.

Il provvedimento, adottato dal Questore di Catania ai sensi dell’articolo 100 del TULPS, è stato notificato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano al gestore dell’esercizio.

Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine hanno evidenziato che la sala scommesse era frequentata stabilmente da individui con precedenti per reati gravi e da persone sottoposte a Sorveglianza Speciale. La situazione è stata ritenuta idonea a compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica.

Al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, è stata quindi disposta la chiusura temporanea dell’attività per una settimana come misura di prevenzione e tutela della sicurezza del territorio.

 

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