IBIA pubblica standard di raccolta dati scommesse

L’International Betting Integrity Association (IBIA) ha pubblicato una serie di standard che disciplinano la procedura per la raccolta dei dati sugli eventi sportivi per le scommesse e ha aperto un processo per tutte le parti coinvolte nella raccolta dei dati per dimostrare che soddisfano tali standard. La procedura di audit sarà condotta dallo specialista del settore eCOGRA e le parti che superano tale audit indipendente avranno accesso a un Kitemark per i dati standard.

La mossa segue un annuncio dell’associazione a maggio in cui affermava che una serie di standard sarebbero il mezzo più efficace per proteggere l’integrità dello sport, i suoi dati, i mercati delle scommesse generati da quei dati e i consumatori che godono di quei prodotti. IBIA, che rappresenta molti dei principali operatori di scommesse sportive regolamentate nel mondo, è preoccupata per l’impatto negativo della manipolazione dei dati e della correlata corruzione dei mercati delle scommesse.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Quando abbiamo avviato questo processo, ho affermato che sostenere l’affidabilità e la credibilità dei dati sugli eventi sportivi era di fondamentale importanza per i membri dell’IBIA e che le sfide poste dalla pandemia avevano ulteriormente evidenziato la necessità di dati affidabili. Catene. IBIA ha cercato di affrontare questa sfida dell’integrità e ha messo in atto una serie di standard di dati che riflettono le aspettative minime dell’associazione e dei suoi membri. L’associazione ritiene che la raccolta dei dati sia una parte importante del più ampio dibattito sull’integrità delle scommesse sportive e questi standard e il processo di auditing, che deve essere condotto dalla principale agenzia di test indipendente e approvata a livello internazionale eCOGRA, rappresenta il passo successivo nel lavoro dell’associazione in questo settore. Chiediamo a tutte le parti coinvolte nel processo di raccolta dei dati di dimostrare che soddisfano questi standard e del loro impegno a proteggere l’integrità della catena di fornitura dei dati globale “.

Shaun McCallaghan, CEO di eCOGRA, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati scelti come partner per l’audit degli standard dei dati di IBIA. I nostri esperti di revisione professionale hanno lavorato con società operanti sia nel settore delle scommesse che in quello dei dati, e eCOGRA cercherà di utilizzare tale conoscenza del settore per ottenere i migliori risultati nel processo di valutazione degli standard dei dati. Assisteremo anche IBIA in uno stress test annuale e nel miglioramento di tali standard “.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i propri membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e allerta è uno strumento anti-corruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per la condivisione di informazioni con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione politica di alto livello come il CIO, l’ONU, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi