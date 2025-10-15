Newsletter

15 Ottobre 2025 - 13:42

BHA e Flutter lanciano ‘The Future of Racing’ per innovare l’ippica

La British Horseracing Authority (BHA) e Flutter UKI lanciano The Future of Racing, un summit in stile Dragons’ Den dedicato alle startup tecnologiche, con l’obiettivo di rendere l’ippica più moderna

15 Ottobre 2025

La British Horseracing Authority (BHA) e Flutter UKI lanciano The Future of Racing, un summit in stile Dragons’ Den dedicato alle startup tecnologiche, con l’obiettivo di rendere l’ippica più moderna e attraente per le nuove generazioni.

L’evento si terrà a febbraio 2026 all’ippodromo di York. Le startup selezionate presenteranno le proprie idee a una giuria di esperti del settore, con la possibilità di ottenere collaborazioni e investimenti. Le proposte potranno spaziare da realtà aumentata e dispositivi indossabili per cavalli a esperienze VR e soluzioni per rendere la proprietà di cavalli più accessibile. Il progetto nasce dai risultati di Project Beacon, che ha evidenziato un distacco tra il pubblico giovane e l’ippica, legato a temi come il benessere animale, i costi e la complessità del linguaggio tecnico. Il summit si concentrerà su quattro aree chiave: benessere equino, educazione, esperienza in pista e accesso “dietro le quinte”.

BHA e Flutter invitano startup e innovatori a candidarsi sul sito Alpha Hub – Future of Racing.

