BHA e Flutter lanciano ‘The Future of Racing’ per innovare l’ippica

La British Horseracing Authority (BHA) e Flutter UKI lanciano The Future of Racing, un summit in stile Dragons’ Den dedicato alle startup tecnologiche, con l’obiettivo di rendere l’ippica più moderna e attraente per le nuove generazioni.

L’evento si terrà a febbraio 2026 all’ippodromo di York. Le startup selezionate presenteranno le proprie idee a una giuria di esperti del settore, con la possibilità di ottenere collaborazioni e investimenti. Le proposte potranno spaziare da realtà aumentata e dispositivi indossabili per cavalli a esperienze VR e soluzioni per rendere la proprietà di cavalli più accessibile. Il progetto nasce dai risultati di Project Beacon, che ha evidenziato un distacco tra il pubblico giovane e l’ippica, legato a temi come il benessere animale, i costi e la complessità del linguaggio tecnico. Il summit si concentrerà su quattro aree chiave: benessere equino, educazione, esperienza in pista e accesso “dietro le quinte”.

BHA e Flutter invitano startup e innovatori a candidarsi sul sito Alpha Hub – Future of Racing.

PressGiochi