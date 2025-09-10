BGC: critiche alla decisione di riprogrammare le corse ippiche

È motivo di disappunto la decisione del settore dell’ippica di procedere con la riprogrammazione degli eventi previsti per la giornata odierna. Pur riconoscendo le preoccupazioni esistenti all’interno del comparto, la scelta è stata adottata senza un confronto con gli operatori delle scommesse, i quali garantiscono un contributo finanziario rilevante all’ippica britannica. Tale decisione rischia inoltre di arrecare disagi agli utenti che contavano sulla regolare programmazione degli eventi.

Si ritiene auspicabile un dialogo costruttivo tra il settore delle scommesse e quello dell’ippica, al fine di affrontare in modo collaborativo le sfide comuni. L’adozione di misure eccezionali a favore di una singola disciplina sportiva viene considerata una scelta inappropriata. Eventuali ulteriori aumenti fiscali a carico del comparto regolamentato delle scommesse e del gioco d’azzardo avrebbero un impatto non solo sull’ippica, ma anche su altri sport che dipendono dai finanziamenti degli operatori.

Il rapporto tra ippica e scommesse è storicamente interdipendente: lo sviluppo dell’una è strettamente legato al benessere dell’altra. Ulteriori interruzioni potrebbero compromettere l’esperienza di milioni di appassionati e indebolire le entrate che sostengono posti di lavoro, comunità locali e la sostenibilità a lungo termine dello sport.

Il contributo annuo degli operatori delle scommesse all’ippica britannica supera i 350 milioni di sterline, cui si aggiungono circa 4 miliardi di sterline in entrate fiscali e il sostegno a circa 109.000 posti di lavoro sul territorio nazionale. Rimane forte l’impegno verso un confronto costruttivo, finalizzato all’individuazione di soluzioni che tutelino il futuro dello sport e il valore sociale che esso rappresenta per milioni di persone.

La presente dichiarazione riflette la posizione del Betting and Gaming Council (BGC) e dei suoi membri.

