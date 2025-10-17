BGaming rafforza la sua presenza in Italia con il contributo a San Patrignano e introduce una nuova Classificazione dei Giochi

Il popolare fornitore di contenuti iGaming BGaming consolida la sua posizione in Italia con un sistema di classificazione dei giochi rinnovato e una nuova iniziativa sociale locale. Come parte del suo crescente impegno verso il mercato italiano, BGaming ha effettuato un contributo finanziario significativo a San Patrignano, un’organizzazione non profit locale che supporta persone che lottano contro il gioco d’azzardo e altre dipendenze.

La donazione contribuirà a finanziare il programma di recupero della comunità dedicato alla riabilitazione delle persone con dipendenza da gioco, rafforzando l’attenzione di BGaming verso il gioco responsabile e il benessere dei clienti.

Il programma di riabilitazione di lunga data di San Patrignano aiuta gli individui a ricostruire la propria vita attraverso una guida professionale, l’educazione e un forte supporto comunitario, sia per i partecipanti che per le loro famiglie.

Questa iniziativa segue la recente acquisizione da parte di BGaming di una licenza in Italia nel marzo 2025, evidenziando gli sforzi continui dell’azienda per costruire una presenza sostenibile e socialmente responsabile nella regione.

Accanto al suo impegno sociale, BGaming ha anche introdotto una nuova classificazione del suo portafoglio di giochi, progettata per riflettere l’approccio diversificato e orientato al giocatore dello studio. La struttura rinnovata divide i suoi titoli in tre categorie principali: Casual, Classic ed Entertainment.

La categoria Casual include titoli veloci e facili da giocare che generalmente offrono sessioni di gioco più brevi e alti tassi di coinvolgimento. I principali successi in questa categoria includono Aviamasters™, Plinko, Plinko 2, Balloon Mania, Golden Piñata Hold & Win e Winter Fishing Club.

La categoria Classic comprende giochi di slot più tradizionali, caratterizzati da meccaniche di gioco classiche e da una volatilità da bassa a media. Giochi popolari in questa categoria includono Burning Chilli X, Hot Chilli Bells, Lady Wolf Moon e Fruit Million.

Infine, c’è la categoria Entertainment, che include giochi ad alta volatilità caratterizzati da funzionalità di gioco avanzate, opzioni di acquisto bonus e un forte richiamo per gli streamer. I titoli di punta in questa categoria includono Snoop Dogg Dollars, Merge Up™, Bonanza Billion, Aztec Cluster, Wild West Trueways e la celebre serie Elvis Frog.

Chi è interessato a discutere ciò che BGaming ha da offrire può visitare l’azienda presso lo stand 2049 durante SiGMA Roma, che si terrà dal 3 al 6 novembre.

Olga Levshina, CCO di BGaming, ha dichiarato: “L’Italia è un mercato incredibilmente importante per noi, e siamo orgogliosi di rafforzare la nostra presenza qui non solo attraverso contenuti innovativi ma anche attraverso azioni significative. La nostra partnership con San Patrignano riflette la convinzione di BGaming che intrattenimento e responsabilità debbano andare di pari passo. Allo stesso tempo, la nuova classificazione dei giochi offre sia ai nostri partner che ai nostri giocatori una maggiore chiarezza su cosa aspettarsi da ciascun gioco. Siamo entusiasti di mostrare la diversità dei prodotti BGaming e di incontrare potenziali partner a SiGMA Central Europe.”

