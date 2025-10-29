BGaming punta sull’Italia: crescita sostenibile e innovazione nel mercato regolamentato

Con l’espansione globale di BGaming, l’Italia è emersa come un mercato strategico chiave per l’azienda. Con un solido quadro normativo e giocatori che valorizzano qualità e trasparenza, l’Italia rappresenta un

Con l’espansione globale di BGaming, l’Italia è emersa come un mercato strategico chiave per l’azienda. Con un solido quadro normativo e giocatori che valorizzano qualità e trasparenza, l’Italia rappresenta un ambiente ideale per la crescita. In questa intervista, Marina Ostrovtsova, CEO di BGaming, condivide con PressGiochi i piani di espansione dell’azienda nel nostro paese, sulla nuova classificazione del portafoglio e su come BGaming bilancia innovazione e responsabilità sociale.

BGaming sta crescendo costantemente in più regioni. Quale ruolo gioca l’Italia nella vostra strategia globale di espansione e cosa rende questo mercato unico dal punto di vista di un CEO?

“L’Italia è una parte importante della nostra strategia di crescita europea. È un mercato maturo e ben regolamentato, dove i giocatori apprezzano qualità, trasparenza e innovazione. Per noi non si tratta solo di essere presenti, ma di diventare parte integrante dell’ecosistema industriale locale. Il mercato italiano aiuta BGaming a rafforzare la propria expertise nella regolamentazione e nel gioco responsabile, competenze che poi applichiamo anche in altre regioni. Vediamo l’Italia come un luogo per una crescita sostenibile a lungo termine e per partnership significative”.

All’inizio di quest’anno, BGaming ha ottenuto la licenza italiana. Cosa avete imparato entrando in un mercato così regolamentato e come intendete espandere la rete di partner locali man mano che crescete in Italia?

“Ottenere la licenza italiana è stato un traguardo fondamentale per BGaming. Navigare tra requisiti normativi così stringenti ci ha aiutato a strutturare ulteriormente i nostri processi interni e ha rafforzato la nostra reputazione come partner affidabile e trasparente. Ora ci concentriamo sull’espansione della rete di partner locali di BGaming tramite release personalizzate, contenuti esclusivi e integrazioni con piattaforme italiane. Tra i partner con cui siamo recentemente andati live ci sono Eurobet e Starcasinò Italia”.

In vista di SiGMA Europe, BGaming ha introdotto una nuova classificazione del suo portafoglio: Casual, Classic e Entertainment. Dal punto di vista del business, questa struttura come rafforza le vostre relazioni con i partner e supporta la visione di crescita a lungo termine?

“Con oltre 200 giochi nel nostro portafoglio, volevamo rendere più semplice per i partner avere una visione completa e scegliere ciò che funziona per loro. Ecco perché abbiamo introdotto la nuova classificazione: Casual, Classic e Entertainment. Ogni gruppo si rivolge a un diverso tipo di giocatore e operatore: giochi Casual, rapidi e facili da giocare; slot Classic tradizionali; titoli Entertainment ricchi di funzionalità pensati per un coinvolgimento profondo. Questa struttura aiuta i partner a navigare più facilmente nel nostro portafoglio, comunicare chiaramente le loro offerte e abbinare i giochi giusti al pubblico giusto, non solo in Italia, ma in tutti i nostri mercati”.

Oltre all’espansione commerciale, BGaming ha anche contribuito a San Patrignano, un’organizzazione no-profit locale. Come bilanciate innovazione, gioco responsabile e responsabilità sociale nella vostra leadership?

“Come leader, mi assicuro che la crescita di BGaming vada di pari passo con la nostra responsabilità verso la società. La nostra donazione a San Patrignano non è un gesto isolato, ma parte della nostra più ampia responsabilità sociale d’impresa e del nostro impegno a promuovere un ambiente di gioco sicuro. Vediamo l’innovazione non solo nella tecnologia, ma anche nell’approccio etico all’industria. Il gioco responsabile è un investimento nella sostenibilità a lungo termine del mercato e nella fiducia dei giocatori. Vogliamo dimostrare che un business di successo può essere anche umano e socialmente significativo”.

SiGMA Central Europe a Roma riunirà leader e innovatori del settore. Quali sono le principali priorità di BGaming per l’evento e quale messaggio volete trasmettere alla community italiana dell’iGaming?

“SiGMA Central Europe è un’ottima occasione per connetterci con i partner e condividere il nostro approccio ‘Beyond game provider’. Espandersi in Italia può essere impegnativo, poiché acquisire nuovi partner richiede spesso tempo. Per questo ci concentriamo nel fornire supporto di alto livello per rendere l’integrazione il più fluida ed efficiente possibile. All’expo di Roma incontreremo sia partner attuali che potenziali, parleremo di progetti personalizzati ed esploreremo nuove opportunità di collaborazione nella regione”.

Guardando avanti, quali sono le vostre aspettative per lo sviluppo di BGaming in Italia e in Europa nel 2025 e quali nuovi prodotti o concetti di gioco possiamo aspettarci dall’azienda nel prossimo futuro?

“Nel 2025, puntiamo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia e nell’Europa Centrale, continuando a espandere il nostro portafoglio con giochi innovativi e guidati dai dati. Ad esempio, Merge Up™ 2 si basa sul successo del titolo originale, offrendo gameplay più fluido e maggiori possibilità di vincita, mentre Wild Wick, sviluppato con Strmlytics, propone funzionalità dinamiche e coinvolgenti. Star Trek™: The Next Generation porta i giocatori a bordo dell’USS Enterprise-D per unirsi al Capitano Picard e all’equipaggio in un’avventura di scoperta emozionante, e Aviamasters™ X-mas aggiunge un tocco festivo al nostro virale successo su TikTok. Con queste uscite, ci concentriamo su una crescita responsabile, mantenendo l’elevata qualità e lo stile unico che caratterizzano BGaming, restando vicini ai giocatori in tutti i mercati”.

PressGiochi