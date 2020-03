Betway pagherà una sanzione record di £ 11,6 milioni nel Regno Unito

La società di scommesse online Betway è stata colpita con un’ammenda record di £ 11,6 milioni (U $ S 14,9 milioni) dopo che la Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito ha dichiarato che l’azienda non è riuscita a proteggere adeguatamente i clienti e ad effettuare controlli antiriciclaggio.

L’indagine della Commissione sul gioco d’azzardo ha affermato che i fallimenti erano collegati ai rapporti con sette dei clienti ad alta spesa di Betway. Il pacchetto di penalità è il più grande finora applicato a una società di gioco del Regno Unito.

“L’operatore non è riuscito a effettuare controlli su un cliente ” VIP “che ha depositato oltre £ 8 milioni e perso oltre £ 4 milioni durante un periodo di quattro anni. In un altro caso, Betway non è riuscito a realizzare efficaci interazioni di responsabilità sociale con un cliente che ha depositato e perso £ 187.000 in due giorni “, ha affermato la Commissione.

“A causa della mancanza di considerazione dell’accessibilità dei singoli clienti e dei controlli sulla fonte dei fondi, l’operatore ha permesso a 5,8 milioni di sterline di denaro di fluire attraverso l’attività e che si potrebbe ragionevolmente sospettare che siano proventi da reato”, ha aggiunto la Commissione.

Il direttore esecutivo della Commissione, Richard Watson, ha affermato che le azioni dell’operatore “suggeriscono che vi è poca considerazione per il benessere dei suoi clienti VIP” e ha spiegato che la Commissione stava cercando di prevenire queste situazioni. Come parte del nostro programma di lavoro in corso per rendere il gioco d’azzardo più sicuro, stiamo spingendo l’industria a fare rapidi progressi nelle aree che riteniamo avranno l’impatto più significativo per proteggere i consumatori”, ha aggiunto.

