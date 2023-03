Betway lancia il Casinò Live di Evolution

Novità in arrivo per i fan del casinò live

C’è una notizia davvero interessante in arrivo per gli appassionati di casinò live: i migliori giochi di Evolution sono appena arrivati su Betway.

Fra questi ci sono dei titoli davvero molto popolari ed apprezzati a livello globale: basti pensare a giochi del calibro di Live Roulette, Live Blackjack, Live Casino Hold’em e Baccarat. Inoltre, saranno disponibili per i giocatori di Betway anche i Game Show come le ruote del Crazy Time, Monopoly, Deal or No Deal, Cash or Crash e tanti altri.

Betway amplia la propria offerta del casinò live grazie alla partnership con Evolution, uno dei migliori fornitori sul mercato.

PressGiochi