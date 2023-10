Betway Italia annuncia l’arrivo dei giochi live di Playtech

Betway Italia è orgogliosa di annunciare che i giochi live di Playtech saranno disponibili sulla sua piattaforma.

Leader mondiale nel settore dell’igaming, Betway ha deciso di unire le forze con il gigante britannico Playtech nel settore dei giochi da casinò dal vivo.

Tra le varie novità, saranno disponibili Deal or No Deal: The Big Draw, Buffalo Blitz Live, Sette e Mezzo Live e Who Wants to be a Millionaire Roulette Live.

Una partnership di successo che amplia la gamma di giochi con cui è possibile cimentarsi su Betway.

PressGiochi