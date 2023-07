Betway diventa sponsor della Major League Cricket negli Stati Uniti

Betway si è impegnata a elevare la reputazione del cricket professionistico negli Stati Uniti diventando lo sponsor principale della Major League Cricket (MLC).

Contribuendo alla promozione del cricket negli Stati Uniti, il torneo MLC metterà in luce star come Faf du Plessis, Kieron Pollard, Quinton de Kock e Jason Roy tra gli altri.

Sameer Mehta, co-fondatore della Major League Cricket, ha dichiarato: “La Major League Cricket sta portando i migliori giocatori di cricket del mondo in America, quindi è giusto che la storica stagione inaugurale sia ‘Powered by Betway’, un marchio che è diventato famoso per sostenere le proprietà sportive globali. Siamo entusiasti dell’impegno di Betway per far crescere il cricket in America e anticipiamo con impazienza l’inizio di una stagione memorabile”.

Betway, il marchio di scommesse sportive di punta di Super Group, ha una storia di supporto a competizioni ed eventi di cricket professionistici, servendo come sponsor di Cricket South Africa. Nel 2023, Betway è diventata lo sponsor inaugurale della SA20, la prima lega T20 globale di cricket professionistico. Questo campionato ha coinvolto sei franchigie globali, con 102 giocatori locali e internazionali che hanno partecipato a 33 partite.

Sottolineando il sostegno di Betway al cricket, il CEO Anthony Werkman ha annunciato con orgoglio: “Siamo lieti di sostenere il Major League Cricket, la più recente e innovativa competizione di cricket al mondo. Il cricket è uno sport di fama mondiale che sia noi che i nostri clienti amiamo, quindi siamo entusiasti di far parte di un’altra nuova competizione, che aiuterà la crescita di questo sport negli Stati Uniti e oltre”.

