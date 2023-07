Betway aderisce alle linee guida antiriciclaggio dell’EGBA

La European Gaming and Betting Association (EGBA) è lieta di annunciare che Betway, il marchio leader mondiale di scommesse e giochi online, ha aderito alle sue linee guida antiriciclaggio paneuropee.

Aderendo all’iniziativa, Betway sottolinea il suo impegno nella lotta al riciclaggio di denaro nel settore del gioco d’azzardo online in Europa. In qualità di associazione di categoria leader a livello europeo per il settore del gioco d’azzardo online, EGBA ha sviluppato le linee guida per rafforzare gli sforzi del settore nella lotta alla criminalità finanziaria e garantire il rispetto delle più recenti normative antiriciclaggio nell’UE. Le linee guida, pubblicate nel marzo 2023, forniscono raccomandazioni pratiche e specifiche di settore per gli operatori in aree quali la valutazione dei rischi aziendali e dei clienti, i processi di adeguata verifica della clientela, la segnalazione di operazioni sospette e la tenuta dei registri.

Le linee guida utilizzano un approccio basato sul rischio per aiutare gli operatori a rispettare le varie norme antiriciclaggio nell’UE, compreso il prossimo regolamento antiriciclaggio dell’UE.

Sono stati progettati da un team dei massimi esperti di conformità dell’EGBA tenendo conto sia delle migliori pratiche attuali che degli sviluppi futuri nel settore.

Tutti i membri EGBA devono applicare le linee guida automaticamente.

Come parte della loro partecipazione, Betway sarà tenuta a fornire rapporti annuali all’EGBA che riassumano i suoi progressi nell’attuazione delle linee guida.

Questo sistema di reporting garantisce trasparenza e responsabilità tra tutte le società partecipanti e fornisce un meccanismo per monitorare i progressi nell’attuazione delle linee guida.

Tutti i partecipanti si incontreranno inoltre ogni anno per discutere i progressi nell’attuazione delle linee guida e prendere in considerazione eventuali revisioni che potrebbero essere necessarie.

“Betway è orgogliosa di annunciare il suo pieno impegno ad aderire alle linee guida AML EGBA e lavorerà a stretto contatto con l’associazione e con gli altri partner del settore per scambiare le migliori pratiche e rafforzare gli sforzi collettivi contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria” ha dichiarato Anthony Werkman, amministratore delegato di Betway.

“Siamo lieti che Betway aderisca alle nostre linee guida antiriciclaggio. La sua decisione di aderire dimostra il suo impegno a sostenere i più elevati standard di conformità AML. Siamo determinati a incoraggiare l’adozione delle linee guida tra gli altri operatori che attualmente non sono

membri dell’EGBA e invitare gli operatori interessati a contattarci. Solo lavorando insieme, in tutto il settore, possiamo davvero alzare il livello degli standard antiriciclaggio.” Ha commentato Ekaterina Hartmann, Direttore Affari Legali e Regolamentari presso EGBA.

