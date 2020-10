Betting On Sports Europe: all’evento stand Microgame e panel del CEO Castaldo

Nuova prestigiosa vetrina internazionale per il provider italiano Microgame che il 21 e 22 ottobre sarà protagonista della versione digital di Betting on Sports Europe, tra i più importanti meeting dedicati al mondo delle scommesse sportive e dei giochi collegati. All’edizione online dell’evento, organizzata da SBC Events, saranno presenti 3mila delegati, 120 speakers internazionali e 20 espositori oltre a 1200 rappresentati degli operatori che avranno la possibilità di discutere ed analizzare il futuro dell’industria europea delle scommesse. Presso lo stand virtuale di Microgame sarà possibile visualizzare l’offerta messa in piedi dal provider per il segmento online e per il retail: l’obiettivo è fornire a ciascun operatore, di ogni latitudine ed impegnato in qualunque Paese, la soluzione più adeguata al proprio business. Dalle novità pensate per rendere sempre più intriganti i mercati tradizionali, fino agli sviluppi tecnologici studiati per le piattaforme di gioco e di gestione, tra le più performanti del mercato. Nel corso dell’edizione digital di Betting on Sports, sono previsti numerosi forum di approfondimento sui temi più importanti e di attualità che investiranno il settore. Nel corso delle tavole rotonde la visione strategica di Microgame sarà illustrata dagli interventi del CEO, Marco Castaldo: proprio il numero uno del provider italiano sarà protagonista, durante la prima giornata di lavori, di un panel dedicato alla frammentazione del settore ed alle soluzioni possibili per i diversi mercati nazionali.

