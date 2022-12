Better Collective nomina Petra Zackrisson Senior Vice President of Growth

Nella sua missione di diventare il principale gruppo di media sportivi digitali al mondo, Better Collective ha assunto Petra Zackrisson per assumere il ruolo di Senior Vice President of Growth.

Nella sua missione di diventare il principale gruppo di media sportivi digitali al mondo, Better Collective ha assunto Petra Zackrisson per assumere il ruolo di Senior Vice President of Growth. Con questa assunzione, Better Collective rafforza la sua ambizione di ampliare ulteriormente il business e accelerare la sua presenza nei mercati emergenti.

Petra porta con sé una serie di preziose intuizioni e apprendimenti dal settore;

più recentemente dal suo ruolo di Chief Strategy and Business Development Officer presso KaizenGaming. Prima di entrare a far parte di KaizenGaming, Petra ha ricoperto diverse posizioni di leadership presso il Betsson Group e, prima di entrare nel settore iGaming nel 2013, ha lavorato nella consulenza gestionale, specializzandosi nello sviluppo del business internazionale e nello sviluppo della strategia in tutti i settori.

Petra ha aiutato molte organizzazioni a costruire solide basi per la crescita internazionale in termini di prodotti, strategia e operazioni, e in Better Collective assumerà il ruolo di SVP of Growth.

Petra avrà il compito di alimentare la consapevolezza locale mentre cresce e sviluppa il Better Collective Group a livello globale, con un’attenzione particolare ai mercati emergenti.

Assumendo questo ruolo di responsabilità, un compito fondamentale sarà quello di espandere la presenza e la rappresentanza di Better Collective attraverso eventi strategici. Negli ultimi cinque mesi, Petra ha supportato e consigliato Better Collective come consulente esterno e il 9 gennaio 2023 inizierà il suo lavoro come SVP of Growth dall’ufficio di Better Collective a Stoccolma.

