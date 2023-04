Better Collective: la revisione del Gambling Act nel Regno Unito avrà sull’azienda un impatto finanziario nullo

Oggi, 27 aprile, il governo del Regno Unito ha pubblicato un “Libro bianco” come parte di una revisione del Gambling Act. Better Collective accoglie con favore le tanto attese iniziative

Oggi, 27 aprile, il governo del Regno Unito ha pubblicato un “Libro bianco” come parte di una revisione del Gambling Act.

Better Collective accoglie con favore le tanto attese iniziative proposte con una maggiore attenzione al gioco d’azzardo più sicuro.

Date le misure di conformità già adottate dalle scommesse sportive e la continua attenzione di Better Collective per un gioco d’azzardo più sicuro, il Gruppo stima che le misure proposte abbiano un impatto finanziario da zero a limitato sul Gruppo.

La revisione della legge sul gioco d’azzardo nel Regno Unito è stata avviata nel 2020 e si dice che sia ampia e basata su prove per trovare il giusto equilibrio tra la protezione dei vulnerabili, senza rovinare il divertimento di coloro che amano le scommesse come intrattenimento.

Better Collective accoglie con favore la revisione e ritiene che offra l’opportunità di guidare ulteriori cambiamenti sul gioco d’azzardo più sicuro. Questo è pienamente in linea con la missione di Better Collective di rendere l’intrattenimento sportivo più coinvolgente e divertente, prevenendo al contempo il problema del gioco d’azzardo attraverso l’educazione dei nostri utenti.

L’impatto su Better Collective sarà da zero a limitato

– L’impatto potenziale delle modifiche normative proposte menzionate nel Libro bianco avrà un impatto finanziario da zero a limitato su Better Collective per i seguenti motivi:

Da quando è stata avviata la revisione della legge sul gioco d’azzardo nel Regno Unito, le scommesse sportive del Regno Unito hanno rafforzato e implementato nuove misure di conformità come i controlli di accessibilità, che hanno avuto un impatto sul margine di vincita sportiva del Gruppo durante quel periodo.

Ora abbiamo visto un margine di vittoria sportivo normalizzato e non ci aspettiamo che questo cambi date le misure proposte.

Better Collective si è sempre concentrata sul gioco d’azzardo più sicuro, come mostrato negli esempi sotto menzionati di RAiG e Mindway AI.

Gli obiettivi finanziari di Better Collective per il 2023 e il 2027 rimangono invariati.

Better Collective continuerà a monitorare gli sviluppi normativi globali e i potenziali cambiamenti nelle dinamiche di mercato e fornirà aggiornamenti su eventuali modifiche alle future aspettative finanziarie. L’azienda continua a impegnarsi per un gioco d’azzardo più sicuro Nel 2019, la società ha stretto una partnership con i suoi colleghi Spotlight Sports Group e Oddschecker per co-fondare l’associazione di categoria con sede nel Regno Unito, Responsible Affiliates in Gambling (RAiG). Attraverso RAiG, un organismo indipendente istituito per aiutare a migliorare gli standard nel settore, promuoviamo un marketing socialmente responsabile dei prodotti di gioco e un ambiente di gioco più sicuro per gli utenti.

Mindway AI (parte del Better Collective Group) è specializzata nel supportare l’industria del gioco d’azzardo con vari strumenti e soluzioni di gioco più sicuri.

Ciò supporta la nostra ambizione di rendere le scommesse più sicure e offre alle scommesse sportive la possibilità di prendere l’iniziativa nello sviluppo di giochi sostenibili attraverso gli strumenti e il software Mindway AI, già in uso nelle scommesse sportive di livello 1 nel mercato del Regno Unito.

PressGiochi