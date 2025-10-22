Betsson.sport: un weekend di eventi, challenge e ospiti speciali per celebrare la passione della città

Attivazioni in città con Nicola Ventola e Antonio Picci, un pop-up store con maglie in regalo e iniziative uniche allo stadio per i tifosi

Betsson.sport, in occasione della partita Bari – Mantova, in programma domenica 26 ottobre, ha organizzato una serie di eventi speciali pensati per coinvolgere i tifosi e rendere la loro passione la vera protagonista.

Le attività prenderanno il via giovedì 23 ottobre nel cuore di Bari, nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele (accanto alla statua del Cavallo di Ceroli), con l’inaugurazione di un pop-up store brandizzato Betsson.sport. Dalle ore 16:00 alle 20:00, e per tutti i giorni fino alla mattina di domenica 26, i tifosi potranno visitare lo store e interagire con uno speciale dispenser per ricevere in omaggio le iconiche maglie arancioni Betsson Sport e delle maglie ufficiali del Bari.

Il pop-up store diventerà il centro della passione biancorossa sabato 25 ottobre, quando ospiterà un idolo del calcio barese: Nicola Ventola, con lui anche il talent Antonio Picci. Entrambi saranno a disposizione dei fan per un esclusivo meet & greet, per scattare foto e firmare autografi.

L’entusiasmo si trasferirà poi allo stadio nella giornata di domenica 26 ottobre. Nell’area hospitality, gli ospiti potranno sfidare la fortuna al gioco del Plinko, con la possibilità di vincere premi esclusivi come walk about a bordocampo, biglietti per le prossime partite, maglie Betsson Sport e maglie del Bari.

Il culmine delle attività avverrà nel pre-partita, direttamente sul terreno di gioco. Nicola Ventola e Antonio Picci torneranno protagonisti come capitani di due squadre, composte da quattro fortunati tifosi selezionati tramite i canali social di Betsson.sport. Le squadre si sfideranno in una “challenge” di precisione, cercando di centrare un bersaglio. L’iniziativa avrà anche un cuore solidale: al termine della sfida, Betsson.sport effettuerà una donazione a favore di due importanti realtà locali che hanno aderito all’attività. I fondi saranno infatti destinati a sostenere il Villaggio Berukhà, un centro socio-educativo specializzato nella riabilitazione e Pet Therapy per persone con disabilità fisiche e psichiche, e l’associazione Glaros, dedicata al sostegno di persone con sindrome di Down e disturbo dello spettro autistico.

Ma le sorprese per i tifosi non finiscono qui. Per vivere il match da una prospettiva unica, Betsson.sport offrirà a due supporter le esperienze “Social Media Manager per un giorno” e “Speaker per un giorno”, per raccontare le emozioni della partita da veri protagonisti.

PressGiochi