Newsletter

30 Ottobre 2025 - 01:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Betsson.sport, un successo a Bari: passione, grande partecipazione e un cuore solidale per la città

Oltre 4.000 tifosi hanno visitato il pop-up store in centro. Donati 10.000 euro alle associazioni Glaros e Villaggio Berukhà alla presenza del capitano Vicari, Ventola e Picci

29 Ottobre 2025

Share the post "Betsson.sport, un successo a Bari: passione, grande partecipazione e un cuore solidale per la città"

Stampa pagina

Si è conclusa con ottimi riscontri l’iniziativa organizzata da Betsson.sport a Bari in occasione del match di campionato contro il Mantova. L’attivazione ha unito la passione per i colori biancorossi a un forte impegno verso la comunità, registrando un’enorme affluenza di pubblico e culminando in una significativa donazione benefica.

Il cuore dell’iniziativa è stato il forte impegno nel sociale. Nell`intervallo della gara di domenica, Betsson.sport ha ufficializzato una donazione totale di 10.000 euro a favore di due fondamentali realtà del territorio: l’associazione Glaros, dedicata al sostegno di persone con sindrome di Down e disturbo dello spettro autistico, e il Villaggio Berukhà, centro socio-educativo specializzato nella riabilitazione e Pet Therapy.

La consegna simbolica degli assegni da 5.000 euro ciascuno è avvenuta direttamente sul terreno di gioco dello Stadio San Nicola. A consegnarli sono stati Nicola Ventola e Antonio Picci, insieme al capitano dell’SSC Bari, Francesco Vicari, a testimonianza del forte legame tra il brand, i suoi ambassador e il tessuto sociale barese.

L’entusiasmo per l’evento è stato tangibile in città per tutto il weekend. Il pop-up store brandizzato Betsson.sport, situato in Corso Vittorio Emanuele, è stato un vero e proprio punto di ritrovo per i tifosi: da giovedì a domenica, oltre 4.000 persone hanno visitato lo stand per ritirare gadget e maglie. Il momento clou è stato sabato, con il meet & greet che ha visto Ventola e Picci incontrare centinaia di fan per foto e autografi.

Infine, l’esperienza è proseguita all’interno dello stadio: nell’area hospitality, gli ospiti hanno potuto intrattenersi e sfidare la fortuna con il popolare gioco del Plinko, che ha messo in palio numerosi premi e maglie ufficiali.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

YouTube, dal 17 novembre saranno introdotte ulteriori restrizioni su contenuti legati al gioco e videogiochi

Spagna, l’associazione UNAD richiede il divieto assoluto della pubblicità a giochi e scommesse

Vaccari (PD): “Il governo parla di legalità nel settore dei giochi ma riconosce compartecipazione delle regioni. Segno di incoerenza”

ADM, Pescara: operazione di contrasto all’illegalità nel settore del gioco pubblico

Betsson.sport, un successo a Bari: passione, grande partecipazione e un cuore solidale per la città

Octavian a SiGMA Central Europe 2025, Roma

Reggio Calabria, arbitraggio incontri calcistici manipolato per scommesse: disposte 5 misure cautelari

ACMI conferma Gennaro Parlati alla presidenza e rinnova il Consiglio Direttivo

iGB Affiliate punta alla crescita globale con un focus strategico su CEE e America Latina

BGaming bets on Italy: driving sustainable growth and innovation in a regulated market

BGaming punta sull’Italia: crescita sostenibile e innovazione nel mercato regolamentato

10&Lotto: per le Marche doppietta da 32.500 euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy