Betsson.sport, un successo a Bari: passione, grande partecipazione e un cuore solidale per la città

Oltre 4.000 tifosi hanno visitato il pop-up store in centro. Donati 10.000 euro alle associazioni Glaros e Villaggio Berukhà alla presenza del capitano Vicari, Ventola e Picci

Si è conclusa con ottimi riscontri l’iniziativa organizzata da Betsson.sport a Bari in occasione del match di campionato contro il Mantova. L’attivazione ha unito la passione per i colori biancorossi a un forte impegno verso la comunità, registrando un’enorme affluenza di pubblico e culminando in una significativa donazione benefica.

Il cuore dell’iniziativa è stato il forte impegno nel sociale. Nell`intervallo della gara di domenica, Betsson.sport ha ufficializzato una donazione totale di 10.000 euro a favore di due fondamentali realtà del territorio: l’associazione Glaros, dedicata al sostegno di persone con sindrome di Down e disturbo dello spettro autistico, e il Villaggio Berukhà, centro socio-educativo specializzato nella riabilitazione e Pet Therapy.

La consegna simbolica degli assegni da 5.000 euro ciascuno è avvenuta direttamente sul terreno di gioco dello Stadio San Nicola. A consegnarli sono stati Nicola Ventola e Antonio Picci, insieme al capitano dell’SSC Bari, Francesco Vicari, a testimonianza del forte legame tra il brand, i suoi ambassador e il tessuto sociale barese.

L’entusiasmo per l’evento è stato tangibile in città per tutto il weekend. Il pop-up store brandizzato Betsson.sport, situato in Corso Vittorio Emanuele, è stato un vero e proprio punto di ritrovo per i tifosi: da giovedì a domenica, oltre 4.000 persone hanno visitato lo stand per ritirare gadget e maglie. Il momento clou è stato sabato, con il meet & greet che ha visto Ventola e Picci incontrare centinaia di fan per foto e autografi.

Infine, l’esperienza è proseguita all’interno dello stadio: nell’area hospitality, gli ospiti hanno potuto intrattenersi e sfidare la fortuna con il popolare gioco del Plinko, che ha messo in palio numerosi premi e maglie ufficiali.

