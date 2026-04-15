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Betsson.sport trasforma Palermo-Cesena in una grande festa: giochi, musica e la leggenda Javier Pastore

Tante attivazioni per i tifosi nel pre-partita, lo show live dei Kimolia e un’innovativa “Fan Cam” nell’intervallo per premiare il pubblico rosanero

15 Aprile 2026

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Il legame tra il Palermo FC e i suoi tifosi si stringe ancora di più grazie a un weekend ricco di eventi e sorprese. In occasione del match contro il Cesena, Betsson.sport, in qualità di Match Sponsor della giornata, ha ideato un palinsesto di attività pensato per trasformare lo Stadio Renzo Barbera in un grande palcoscenico di intrattenimento, nobilitato dal ritorno in città di uno dei campioni più amati della storia rosanero: Javier “El Flaco” Pastore.

Il programma prenderà il via venerdì 17 aprile, quando l’emozione del grande calcio incontrerà il calore della piazza presso il Palermo Store dello stadio. Dalle ore 16:00 alle 18:00, Javier Pastore sarà protagonista di un esclusivo Meet&Greet, un’occasione imperdibile per i sostenitori di incontrare dal vivo l’asso argentino. Per garantire un’esperienza dedicata, l’accesso sarà gestito tramite la piattaforma di ticketing Eventbrite: l’opportunità sarà aperta a un massimo di 100 fortunati fan, secondo la logica del “first come, first served”, permettendo ai più rapidi di assicurarsi un momento unico con il proprio idolo.

L’entusiasmo raggiungerà il culmine sabato 18 aprile, giornata di Palermo-Cesena. Già prima del fischio d’inizio, previsto per le ore 17:15, il piazzale antistante lo store ufficiale diventerà il cuore delle attivazioni per i fan. Sotto la guida di Giulia Fazio e dei Ragazzi del Barbera, i tifosi potranno mettere alla prova la propria sensibilità tecnica con una sfida di precisione: calciare il pallone con l’obiettivo di farlo fermare sopra una delle dieci maglie stese a terra. Chi avrà il “piede vellutato” necessario per centrare la maglia rosa si aggiudicherà una divisa ufficiale autografata, mentre chi si fermerà sulla maglia arancione riceverà gli esclusivi gadget firmati Betsson.sport.

A ridosso del kick-off, l’atmosfera sarà ulteriormente scaldata dalla performance live dei Kimolia, che torneranno a esibirsi sul prato del Barbera con uno show musicale energico e coinvolgente. L’emozione continuerà sempre nel pre partita, quando Javier Pastore scenderà in campo per salutare gli spalti e dare il via a un gioco interattivo sul maxi-schermo dello stadio. Una speciale telecamera inquadrerà i tifosi e, all’ordine di “STOP” impartito dal “Flaco”, il sostenitore indicato dalla freccia centrale vincerà una maglia autografata dal campione argentino direttamente sul momento.

Con questa iniziativa, Betsson.sport e Palermo FC confermano la volontà di offrire alla community rosanero non solo una partita di calcio, ma un’esperienza immersiva e indimenticabile, celebrando insieme i colori e i simboli che rendono unico il club siciliano.

 

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